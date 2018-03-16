Россиянам не дадут проголосовать на Украине и в Грузии

Граждан РФ не будут допускать в российские дипучреждения на Украине для участия в выборах президента. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове 18 марта не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом, уточнил Аваков. Соответствующую информацию он также разместил на своей странице в Facebook.

"В Украине агрессор не должен получить ни одного голоса на выборах президента Московии. Мы придем и проконтролируем, чтобы в этот день никто не попал в дипломатические учреждения Российской Федерации, — добавил от себя пресс-секретарь Харьковской областной организации "ВО "Свобода" Кирилл Лукашов. — Избирателей будет ждать заблокированное здание и "коридор позора".

Посольство РФ в Киеве уже обратилось в силовые структуры Украины с просьбой создать все условия для голосования россиян, а МИД России обратился к ОБСЕ с просьбой оказать содействие в мониторинге за организацией голосования в ходе президентских выборов на территории Украины и получил заверения от организации в осуществлении такого процесса. "Намерения киевских властей закрыть гражданам России доступ на территорию дипучреждений РФ на Украине в день президентских выборов незаконны и грубо нарушают права человека", — подчеркнул первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Между тем, напоминает "Интерфакс", ранее сообщалось, что на территории Украины откроются четыре участка для голосования во время проведения выборов президента РФ. Участки были предусмотрены в помещениях генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове.

По последним данным, такое же решение приняли и власти Грузии: на территории этой страны 18 марта так же не будут открывать избирательные участки на выборах президента России.