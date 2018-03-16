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16 марта 201820:06

ЧП с канаткой в Гудаури займутся международные эксперты

Global Look Press

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Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что будет сделано все для выявления причин аварии, происшедшей на канатной дороге в Гудаури, и наказания виновных, чтобы защитить граждан и туристов, сохранить имидж страны и ее горнолыжных курортов.

Как передает "Интерфакс", об этом он написал на своей странице в Facebook, подчеркнув, что в постоянном режиме получает информацию о состоянии здоровья пострадавших в Гудаури.

Он сообщил, что в ближайшее время к расследованию случившегося в Грузию прибудет независимая международная техническая группа экспертов. По итогам ее детального расследования виновные будут строго наказаны.

Премьер рассчитывает, что инцидент с канатной дорогой не повредит туристическому имиджу Грузии.

По его словам, будет сделано все, чтобы в стране была максимально защищена безопасность жителей страны и ее гостей. "Чтобы не пала тень на тот имидж, который наша страна заполучила, в том числе своими горнолыжными курортами", — заключил Квирикашвили.

16 марта восемь человек получили травмы на грузинском горнолыжном курорте Гудаури. Инцидент произошел из-за аварийной остановки канатной дороги, после чего она стала двигаться в обратном направлении.

Чтобы спастись, некоторые из находившихся на сиденьях канатной дороги туристы стали спрыгивать вниз, в результате чего получили травмы. Среди пострадавших — граждане Грузии, России, Украины и Швеции. Их состояние оценивается, как не опасное для жизни.

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