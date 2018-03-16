Толстой: запрет россиянам голосовать на Украине должна обсудить ОБСЕ

Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по бе­зо­пас­нос­ти и сот­руд­ни­чест­ву в Европе предлагает созвать специальное заседание совета ПА ОБСЕ для обсуждения срыва голосования граждан РФ на территории Украины.

Об этом он сообщил ТАСС, заявив, что тревожная ситуация должна быть рассмотрена ОБСЕ, вплоть до созыва специального заседания постоянного совета этой организации.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал распоряжение полиции не пускать 18 марта россиян в дипломатические ведомства для голосования на выборах президента РФ.