Из Восточной Гуты в Сирии вышли 17 тысяч мирных жителей

За время работы гуманитарного коридора в сирийской Восточной Гуте опасную зону покинули более 17 тысяч мирных жителей, сообщили в Минобороны. Там отметили, что Россия в полном объеме выполняет обязательства резолюции Совбеза ООН по Сирии.

Тем временем в освобожденные от террористов провинции Идлиб, Алеппо и Хомс люди возвращаются в свои дома. Однако в некоторых регионах Сирии, в первую очередь в Ракке, ситуация до сих пор остается сложной. Там из-за действий так называемой коалиции во главе в США пока не удается выполнить резолюции Совбеза ООН в полном объеме, сообщает телеканал "Россия 24".

"США продолжают препятствовать прибытию любых представителей гуманитарных организаций в Ракку, не говоря уже о согласовании приезда в город оценочной миссии ООН", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Там добавили, что так называемые "органы власти" из "Демократической федерации Северной Сирии" насильно заставляют местных жителей оставаться в разбомбленных американцами районах Ракки, препятствуя их выезду в безопасные районы Сирии.