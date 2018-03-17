Памфилова рассказала о борьбе с "мертвыми душами"

На предстоящих 18 марта выборах президента РФ много нововведений: от помощи для слабовидящих до совершенно нового понятия — "мобильный избиратель" - а также отмены "крепостного права" и для избирателей, и для наблюдателей. О том, как ЦИК "чистил" списки избирателей от "мертвых душ" и "двойников", в интервью "Вестям в субботу" рассказала его глава Элла Памфилова.

- У нас видеоканалов меньше на телеканале, чем у вас.

- Это — жизнь страны. Смотрите, вот она кипит. Вот она, — рассказывает глава ЦИК Элла Памфилова.

Но давайте сейчас заглянем и туда, где выборы уже прошли. Досрочные.

На Ямале голосование — в открытой тундре. Но хотя бы и на нартах, но оборудуют кабинку для именно тайного голосования.

Деревня Кильца в Архангельской области. Русский Север, милое оканье. В отличие от прошлых лет и здесь теперь голосование было.

И, конечно, отдельная тема — совсем Крайний Север и совсем Дальний Восток. Например, мыс Островной на берегу Охотского моря в Магаданской области.

"Прилетят новые люди, можно пообщаться, увидеть новые лица. Приятно проголосовать, как обычные люди", — сказал метеоролог Михаил Подберезный.

По соседству на Чукотке вертолет при посадке буквально завяз в снегу. "Досрочку" проводили прямо на борту.

Но для десятков миллионов избирателей выборы впереди.

"Мы постарались приложить максимум усилий, чтобы каждый человек в России, обладающий правом голоса, знал о выборах в президенты", — отметила Элла Памфилова.

В МФЦ впервые в истории можно было заявить, что в день голосования ты будешь в командировке, отпуске или даже, если ты в своем регионе, что твой участок далековато от места службы.

Алла Добольская — сотрудник санатория "Знание" в Сочи, где уже весна и куда чуть ли не 80-90% отдыхающих приехали, как раз открепившись. Она объясняет: большинство отдыхающих — люди сознательны, в возрасте и голосовать хотят всенепременно. "Это — наше будущее. Надо обязательно идти", — уверены отдыхающие.

- Но некоторые все же скептически относятся к выборам. На ваш взгляд, те люди, которые не верят в голосование, что они упускают, чего лишаются?

- Они не думают ни о чем, мне кажется, — сказала Добольская.

Но необязательно под отпуск, а, оставшись у себя в городах, на других участках зарегистрировались и совсем молодые люди. Например, Поволжье. Например, Самара. Сколько таких избирателей по всей стране? В прошлый раз открепительные получили один миллион девятьсот тысяч человек. А теперь перерегистрировались? Спрашиваем Эллу Памфилову.

- По стране в общей сложности приближается к 6 миллионам. То есть 5 миллионов 600 с лишним избирателей, если вычесть из них тех, кто раньше пользовался открепительными удостоверениями. Добавилось четыре с гаком.

- Это те люди в большинстве своем, которые либо давно голосовали, либо вообще не голосовали, — отметила Памфилова.

"Если вы даже потеряли талончик, то в любом случае вы можете обратиться на избирательный участок с паспортом. Это не страшно. Вы уже включены в список избирателей", — пояснила Наталья Нечинорук, начальник отдела приема и выдачи документов МФЦ.

Однако не будем избегать и тех вопросов, которые задают кептики. Давайте вернемся в Сочи и спросим у одной семейной пары явно продвинутых москвичей, как, отправляясь в отпуск, регистрировалась она.

"Муж зарегистрировался на "Госуслугах", а я пошла на избирательный участок. Там новая программа работает", — рассказала Наталья Лукьянова.

То есть эти-то люди поступили по закону. Но вообще перерегистрироваться можно было и через МФЦ, и на сайте «Госуслуг», и в ТИКе. Значит, попробовать зарегистрироваться, а потом и проголосовать можно было трижды?

"Да, еще в четвертый раз — в участковую. И везде, как кто-то решил, похулиганю, покажу, что не верю я этой системе, видимо, что-то тут задумали нехорошее, "карусели" какие-то. Я их быстренько выведу на чистую воду", — отметила Элла Памфилова.

- А в результате вы их вывели?

- Да.

Из почти 6 миллионов перерегистрировавшихся потом было выявлено немного — всего 37 тысяч — но были выявлены те, кто либо просто передумал голосовать в другом в месте, либо все-таки сознательно проверял работу ЦИК. Но они были выявлены. И выявлены немедленно.

"Система ГАС "Выборы" автономна, она даже от Центральной избирательной комиссии независима. Она бесстрастна", — уверяет Памфилова.

История с дальней метеостанции на берегу Охотского моря. "Я недавно получил гражданство Российской Федерации. Из Казахстана переехал. Я заинтересован в том, чтобы проголосовать", — сказал метеоролог Юрий Парфенов.

А теперь — поразившее нас интервью в МФЦ в Воронежской области.

"Мы постоянно живем в Швеции, а здесь мы в гостях. Но мы хотели бы свой голос отдать. У нас двойное гражданство", — сказала одна из избирателей.

Не спешите возмущаться . С двойным гражданством в России нельзя быть избранным, но голосовать — пожалуйста. Но ведь эта дама зарегистрирована в Стокгольме. Впрочем, в данном случае, оказывается, все понятно.

- Пришлось ли вам "чистить" списки избирателей?

- Да. Это работа беспрецедентная. Никто ее до нас не проводил в таком масштабе, — подчеркнула глава ЦИК.

- А от кого "чистили"? "Мертвые души" в основном?

- В первую очередь от тех, кто уже ушел в мир иной, а все числится. Во вторую — от тех, кто за границей. Здесь он числится, там голосует. Вот здесь мы "почистили". Мы привлекли налоговую, скрестили списки всех наших ведомств.

- Это чуть ли не впервые в истории страны, когда список налоговой сопоставляется?

- Да. Потом мы специально приняли постановление, что берем на себя эту ответственность. Системно отработали и выявили очень значительное число двойников, от которых мы впервые кардинально «почистили» списки.

- Это тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч?

- Это миллионы! В результате не с кем проводить никакие "карусели", ничего подобного. Это тоже залог прозрачности, открытости и достоверности выборов.

Все так, но, памятуя о прошлом, я не мог не задать Памфиловой другой вопрос.

- Я предполагаю, что есть на местах товарищи ретивые, впадающие в административный раж.

- Да, есть.

- Которые скажут: а вот мой регион, он должен.

- Наперегонки.

- Должен всех обогнать. Наперегонки. С процентом за кого-нибудь. Что будете делать?

- Вы неправильно ставите вопрос. Вы говорите, что будете делать? Спросите так: а что вы делаете? А что вы сделали?

Просто так эту тему я не бросил. Попросил Эллу Александровну объяснить.

"Тайну голосования мы гарантируем. Но не бойтесь и нам давайте сигналы, сообщайте о таких горе-руководителях. Мы тут же отреагируем. Немедленно будут все материалы направлены Генеральному прокурору. Если от губернатора идет, значит, губернатор будет наказан", — заверила глава ЦИК.

Обещания Памфиловой вовсе не голословны. "Мы не только освободились от ряда наших коллег в регионах", — рассказала Элла Памфилова.

- У вас ведь много секретарей слетело?

- Треть председателей. 500 уголовных дел!

Это по итогам ревизии выборов прошлого. А что сейчас? Спросим перерегистрировавшихся избирателей. Пропустить голосование нельзя, — признаются люди. — Это – наша обязанность. Это же наша страна. И мы тоже несем ответственность за наши поступки в нашей стране. Хочется, чтобы в нашем государстве хоть что-то уже поменялось, чтобы наш голос был важен. Главное — сделать выбор. Это лучше, чем молчание".