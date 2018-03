Трамп назвал увольнение Маккейба "замечательным днем для демократии"

Президент США Дональд Трамп порадовался в Twitter увольнению первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Трамп обвинил Маккейба во лжи и коррупции.

Трамп назвал этот день "замечательным для демократии".

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI — A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!