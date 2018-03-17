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Отставка директора ФБР 1 час назад

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17 марта 201811:48

Трамп назвал увольнение Маккейба "замечательным днем для демократии"

Global Look Press

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Президент США Дональд Трамп порадовался в Twitter увольнению первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Трамп обвинил Маккейба во лжи и коррупции.

Трамп назвал этот день "замечательным для демократии".

Президент США поздравил "трудолюбивых мужчин и женщин из ФБР", потому что "лицемерный" экс-директор ФБР Джеймс Коми "был его начальником и сделал так, что Маккейб выглядел мальчиком из церковного хора".

Как заявил министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс, отставка Маккейба связана с многократными нарушениями конфиденциальности и "неискренности".

Уход Маккейба до 18 марта лишит его большой пенсии по выслуге лет.

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