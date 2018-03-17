Украина ждет от Германии тройной поддержки

Украина рассчитывает на политическую, гуманитарную и финансовую помощь со стороны Германии. Об этом в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke заявил Петр Порошенко. Он также надеется на поставки оружия из США, Канады, Франции и Литвы.

Ранее Госдеп США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов. Теперь стороны могут заключить контракт. В Пентагоне посчитали, что сделка "будет способствовать внешней политике и нацбезопасности США путем повышения безопасности Украины", но не изменит военный баланс в регионе.

В свою очередь в Кремле отметили, что поставки оружия Киеву помешают урегулированию ситуации в Донбассе и реализации Минских соглашений. Против них высказались и европейские политики. Экс-председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал поставки оружия на Украину рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса, передает РИА Новости.