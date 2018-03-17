Порошенко обвинили в использовании фраз из советских и российских фильмов

Слова президента Украины о готовности "к отпору" на случай российской "интервенции", говорят о том, что Порошенко пытается переключить внимание украинцев с реально существующих проблем. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

"Когда горят танки ВСУ в Донбассе, то остается лишь одно — угрожать России, потому что с ней точно воевать не придется", — сказал он.

По словам Бальбека, таким образом Порошенко хочет подбодрить население, показать, что все не так плохо. Президент Украины воспитывает молодежь по принципу "все будет наше, дайте только время".