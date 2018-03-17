Выборы президента России: Киев обвинил Москву в кощунстве

Обвинения МИД РФ в том, что Киев нарушает международное право, в частности, положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, запретив доступ гражданам РФ в дипучреждения для голосования 18 марта, МИД Украины называет кощунством.

Накануне в МВД Украины заявили, что если Россия собирается провести голосование в Крыму, россиян на выборы президента России в дипучреждения Украины не допустят (Киев считает Крым своей, временно оккупированной территорией).

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца написала в Twitter ответ на заявление МИД РФ, подчеркнув, что незаконными являются проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война на Донбассе, захват заложников.

БлюзнЁрство. Незаконним є проведення РФ нелегЁтимних виборЁв в окуп Криму, вЁйна на ДонбасЁ, захоплення заручникЁв https://t.co/1tLD4RwbB1 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 16 марта 2018 г.

Москва не раз заявляла, что непричастна к событиям в Донбассе, наоборот, заинтересована в преодолении Украиной экономического и политического кризисов.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство избирателей высказались за вхождение в состав РФ.