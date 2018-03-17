Турецкие военные взяли Африн в кольцо

Части Вооруженных сил Турции, которые наступают на сирийский Африн с запада и востока, соединились к северу от города, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение турецкого Генштаба.

По данным местных СМИ, турецкая армия и действующие совместно с ней силы сирийской оппозиции взяли под контроль еще 12 селений, перекрыв дорогу между районным центром Мабатлы и Африном.

Боевые действия продолжаются в рамках военной операции "Оливковая ветвь", о начале которой Генштаб Вооруженных сил Турции объявил 20 января. Операция направлена против формирований курдов в городе Африн.