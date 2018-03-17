Памфилова: не стоит взывать к совести отрабатывающих русофобский хлеб

Бессмысленным занятием назвала глава российского Центризбиркома России Элла Памфилова попытки "апеллировать к совести тех, кто подобострастно отрабатывает русофобский хлеб". Так она прокомментировала уже звучащие оценки о нелегитимности предстоящих выборов президента России.

По словам Памфиловой, "остается лишь развести руками", если задолго до самого дня голосования одна довольно известная дама, как пишут в СМИ, "угодливо рапортует своим зарубежным заказчикам о том, что у них уже заранее готов полный набор "фальсификаций", который они сразу же после выборов вывалят на голову обалдевшей мировой общественности и покажут "грязные" методы ЦИК".

В Центризбиркоме, заявила Памфилова в интервью РИА Новости накануне дня голосования, прекрасно знают о наличии "целого ряда и экспертов, и наблюдателей, которые себя позиционируют как независимые от нашего государства". Многие из них — как раз те, кто "позволяет себе самые некорректные высказывания, предопределяя выборы, которые еще не состоялись, уже называя их грязными, нечестными" — при этом "на самом деле ангажированы и зависят от воли других государств", отметила она.

Российский ЦИК, по словам Памфиловой, осознанно и независимо ни от чего предоставляет всем возможность наблюдать за выборами, так как скрывать здесь нечего и никакого желания воздвигать "потемкинские деревни" нет.

При этом, добавила глава ЦИК, "если, паче чаяния, эти независимые эксперты выявят действительно какие-то нарушения, мы им так же, как и всем остальным нашим профессиональным, не ангажированным наблюдателям только скажем спасибо".

Памфилова рассказала о "небывалом интересе" иностранных наблюдателей к проведению нынешних выборов президента РФ: ожидается присутствие около 1500 иностранных и международных наблюдателей из 109 стран мира, большая часть их приедет из Германии, США, Франции и Великобритании.

Одна только миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ насчитывает около 500 человек. По словам Памфиловой, в составе миссии будут все руководители организации — и нынешние, и бывшие; они будут осуществлять наблюдение в 33 регионах, которые выбрали сами.

Ждут на выборах и представителей международных организаций — СНГ и ШОС, — а также представителей избирательных органов ряда государств. Войти в число наблюдателей пожелали и многие представители иностранных посольств в Москве.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.