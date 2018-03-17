В Торонто на улице снова расстреляли человека

В субботу в Торонто двое неизвестных выстрелами в спину застрелили 26-летнего мужчину. Убийство произошло у автомобиля потерпевшего на парковке многоквартирного дома, пишет ТАСС.

По информации полиции, которая ищет подозреваемых, в покушении участвовали двое спортивного вида чернокожих мужчин, которые были одеты во все темное. После просмотра записи камеры видеонаблюдения следователи выдвинули версию о том, что убитый мог стать случайно жертвой.

12 марта стрелок в черном убил человека на западе Торонто. 3 марта преступник в районе Северный Йорк застрелил из автомобиля мужчину примерно 40 лет.