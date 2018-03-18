В Ниванкюле 100-процентная явка: два метеоролога станции сделали свой выбор

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Президентские выборы 40 минут назад
В Ниванкюле 100-процентная явка: два метеоролога станции сделали свой выборЧитайте нас в Telegram
Досрочно отдали свои голоса избиратели, которые проживают и работают в труднодоступных районах нашей страны. На метеостанцию Ниванкюль в Кольском районе можно добраться только на вертолете. Именно так и доставили сюда урну для голосования.
Первые кадры с воздуха — с борта вертолета Ми-2 компании "Мурманавиа". Из поселка Мурмаши рейс в "отдаленку". По заказу Кольской территориальной избирательной комиссии и с обязательным участием полиции.
Наушники нужны, чтобы меньше слышать рев винтов. В микрофон приходится, буквально, кричать. Летим в Ниванкюль. Это название бывшего поселка в Кольском районе. Примерно в 100 километрах от Мурманска. Сейчас там метеостанция, на которой работают 2 человека и для них организовано досрочное голосование.
Время в пути — чуть больше 40 минут. Можно лететь быстрее, но тогда в салоне будет холоднее. Посадка — на толстый лед водохранилища.
Все население Ниванкюля — 2 сотрудника метеостанции. К ним по тропинке спешат представители участковой избирательной комиссии.
"Конечно, для людей это праздник. Для нас тоже праздник. Они первые голосуют", — говорит председатель участковой избирательной комиссии Кольского района №362 Оксана Нуртдинова.
Голосование в служебном помещении. Михаил Живулин в прошлом военнослужащий. Ольга Микулина — дипломированный метеоролог. Училась в Новосибирске. В Мурманск приехала по направлению. С тех пор трудится исключительно в "отдаленке", но всегда голосует на выборах президента.
"Я думаю, каждый голос чего-то стоит. Я лично ответственно отношусь к выбору", — говорит техник-метеоролог Ольга Микулина.
"Голосовать надо, по-любому", — говорит техник-метеоролог Михаил Живулин.
Жизнь и работа на метеостанции по расписанию. Почти все измерения проводятся автоматически, а люди контролируют процесс. Энергообеспечение — дизель-генератор и дрова. Вахты сотрудники несут по очереди, по 5 суток. Уезжают только в отпуска. Главное, говорят здесь, быть готовым к появлению медведей и волков.
"Сюда-то они не подходят, а на дороге здесь встречали. Около бани пристрелил медведя", — говорит Михаил.
"На оптимизме и романтике. На чем еще держится. Все зависит от человека. Если бы человеку не нравилась такая жизнь, он бы уже давно собрался и уехал", — говорит Ольга.
В день выборов вскроют контейнер для голосования "на большой земле". Вечером 18 марта предварительные результаты в Ниванкюле узнают по радио. Телевидения, Интернета и сотовой связи на метеостанции нет.
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