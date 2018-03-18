На Алтае 104-летняя избирательница мечтает выиграть телевизор на конкурсе селфи

Раиса Павловна Панькова – одна из старейших избирательниц Сибири, жительница села Заковряшино Крутихинского района Алтайского края. В этом году пенсионерке должно исполниться 105 лет. Она планирует принять участие в выборах президента России и конкурсе селфи. Об этом СМИ сообщила сама Раиса Павловна.

Панькова рассказала, что всю жизнь ходила на выборы, и сейчас считает, что нужно голосовать. Недавно узнала, что в день выборов будет проходить конкурс селфи, и решила участвовать. Хочет выиграть телевизор. У пенсионерки нет Интернета и современного телефона, но мир не без добрых людей – Раисе Павловне обещали помочь сделать селфи на участке.

Женщина не дождалась мужа с фронта, живет всю жизнь одна, у нее свой дом в селе. Пока сил вполне хватает – женщина занимается домом и интересуется политикой, новости узнает из телепередач и газет.

В воскресенье, 18 марта, россияне выбирают президента страны, напоминает ТАСС.