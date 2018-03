Александр Волков: я хочу титульный бой в UFC

Александр Волков заявил, что хочет провести бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом российский боец смешанного стиля (ММА) заявил после победы над бразильцем Фабрисио Вердумом, которого он нокаутировал в четвертом раунде поединка на турнире UFC в Лондоне.

"Теперь я жду титульный бой, я здесь ради него, кто знает, может уже следующий поединок будет за титул, — сказал Волков, которого цитирует ТАСС. — Я хочу титульный бой. Кормье или Миочич — не важно".

Бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе между американцами Даниэлем Кормье и Стипе Миочичем пройдет 7 июля в США.

