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Ситуация на Украине 46 минут назад

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18 марта 201810:14

Украина выполняет обещание не допустить россиян для участия в выборах президента РФ

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Украинские власти выполняют обещание не допустить россиян в дипредставительства для участия в выборах президента РФ, пишет РИА Новости.

Полицейские и нацгвардейцы заблокировали металлическим забором здание российского консульства во Львове. У ограды собрались националисты, которые намерены устроить "коридор позора" для работников консульства.

В Одессе улицу, на которой открыт избирательный участок, перекрыли блокпостами. Неподалеку припаркованы автобусы с бойцами национальной гвардии.

В Харькове экстремисты устроили пикет перед генеральным консульством РФ. Они намерены не допустить проведения голосования. Движение транспорта на прилегающих улицах перекрыто.

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