Избиратели в Сибири и на Дальнем Востоке голосуют активно

Жители всех российских регионов выбирают в воскресенье, 18 марта, президента страны. В самых восточных регионах Дальнего Востока голосование уже близится к завершению. Как сообщает ТАСС, избиратели демонстрируют высокую активность. Так, по данным камчатского избиркома, на 15:00 местного времени (06:00 по Москве) в выборах приняли участие 54,09 процента избирателей, на Чукотке, несмотря плохую погоду, явка к этому времени составила 67,4 процента. По состоянию на 12:00 местного времени, проголосовали почти 100 тысяч жителей Владивостока.

В Забайкальском крае на 15:00 по местному времени (9:00 по Москве) явка избирателей составила 42,12 процента, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу региональной избирательной комиссии. В Омской области на 12:00 местного времени явка составила 27,11 процента, по городу – 23,1 процента, в сельских районах – 32,88 процента, сообщила официальный представитель областного избиркома Наталья Ботвина.

В Новосибирской области к 12:00 местного времени (08:00 по Москве) явка составила 19,95 процента. В Новосибирске на выборах президента проголосовал и полпред президента РФ Сергей Меняйло, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

Что касается ситуации в Уральском федеральном округе, то здесь, по информации окружного избиркома, на 10:00 местного времени в Курганской области явка составила 10,6 процента, в Ямало-Ненецком автономном округе – 24,9 процента. Проголосовала также губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югра Наталья Комарова.