Фигуристка Медведева впервые в жизни приняла участие в выборах

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане фигуристка Евгения Медведева впервые в жизни прияла участие в выборах выборах президента РФ. 18-летняя спортсменка отдала свой голос на избирательном участке №2371 — в Центре спорта и образования "Самбо-70", воспитанницей которого она является.

"Голосовалось в первый раз мне достаточно спокойно, так как я голосовала в своей родной школе "Самбо-70", рассказала Медведева, которую цитирует ТАСС. — Давно здесь не была, но с этим местом у меня связаны хорошие воспоминания. Это ответственность для меня — первое голосование в жизни, ощущения необычные, но рада, что это произошло именно в моей родной школе".