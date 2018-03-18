На двух участках Москвы опечатали избирательные урны

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал о решении аннулировать бюллетени на двух избирательных участках в Москве — 1204 и 1353. На этих участках были замечены избиратели, державшие в руках по два бюллетеня. Было принято решение урну опечатать, передает "Интерфакс".

Явка избирателей в Москве к 15.00 часам составила 40,06 процента. Активность избирателей превысила явку на выборы 2012 года более чем на 6 процентов. Наибольшую гражданскую сознательность проявили избиратели районов Люблино, Савелки, Капотня, Старое Крюково.