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18 марта 201816:25

На двух участках Москвы опечатали избирательные урны
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Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал о решении аннулировать бюллетени на двух избирательных участках в Москве — 1204 и 1353. На этих участках были замечены избиратели, державшие в руках по два бюллетеня. Было принято решение урну опечатать, передает "Интерфакс".

Явка избирателей в Москве к 15.00 часам составила 40,06 процента. Активность избирателей превысила явку на выборы 2012 года более чем на 6 процентов. Наибольшую гражданскую сознательность проявили избиратели районов Люблино, Савелки, Капотня, Старое Крюково.

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