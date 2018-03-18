Тема:

Президентские выборы 10 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
18 марта 201821:00

Результаты выборов по данным экзитполов ВЦИОМ и ФОМ

Читайте нас в Telegram

18 марта в России прошли выборы президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Вести.Ru публикуют данные экзитполов ВЦИОМ. 

Всего была опрошена 161 тысяча человек из 81 субъекта РФ. Погрешность составила 3,5 процента. 

Сергей Бабурин — 1,0%

Павел Грудинин — 11,2%

Владимир Жириновский — 6,7%

Влaдимир Путин — 73,9%

Ксения Собчак — 2,5%

Максим Сурайкин — 0,8%

Борис Титов — 1,1%

Григорий Явлинский — 1,6%

Опрос на выходе с избирательных участков, который ВЦИОМ провел 18 марта 2018 года, стал самым высокотехнологичным в истории электоральных исследований в России – впервые данные экзитполов верифицированы при помощи технологии блокчейн.

Интервьюеры центра предлагали избирателям, которые проголосовали, пройти анонимный опрос на планшетах или же заполнить опросный лист, имитирующий бюллетень, и бросить его в специальную закрытую урну. Респондентов спрашивали, за кого они голосовали, и просили указать свой пол и возраст.

Между тем, по данным опросов, проведенных Фондом Общественное мнение, голоса за кандидатов распределились следующим образом:

Сергей Бабурин — 0,6%

Павел Грудинин — 11,8%

Владимир Жириновский — 5,9%

Влaдимир Путин — 77%

Ксения Собчак — 1,8%

Максим Сурайкин — 0,6%

Борис Титов — 0,7%

Григорий Явлинский — 0,9%

Ранее по теме

Сейчас

21:59

30 процентов бюллетеней: Путин продолжает лидировать

21:52

Кандидаты в президенты дали первые комментарии по подсчету голосов

21:25

ЦИК: Владимир Путин набирает 72,5 процента голосов

20:44

Захарова: Британия вершит правосудие в стиле "Алисы в стране чудес"

20:42

Собчак обвинила Навального во лжи о гонораре за выдвижение

20:30

Климкин предложил трудоустройство высылаемым из России британцам

19:35

Московский ТРЦ "Рио" эвакуировали из-за задымления

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

30 процентов бюллетеней: Путин продолжает лидировать

30 процентов бюллетеней: Путин продолжает лидировать

21 минута назад
"У нас гораздо больше". Кандидаты в президенты дали первые комментарии по подсчету голосов

"У нас гораздо больше". Кандидаты в президенты дали первые комментарии по подсчету голосов

27 минут назад
"Добро пожаловать в ад": украинские радикалы разожгли костры у российских дипмиссий

"Добро пожаловать в ад": украинские радикалы разожгли костры у российских дипмиссий

1 час назад
Опубликовано видео смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Опубликовано видео смертельного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

2 часа назад
Гадость и угрозы: стало известно об антироссийских провокациях на выборах в США

Гадость и угрозы: стало известно об антироссийских провокациях на выборах в США

4 часа назад
Результаты выборов по данным экзитполов ВЦИОМ и ФОМ

Результаты выборов по данным экзитполов ВЦИОМ и ФОМ

1 час назад
На выборы президента России пришли почти 60 процентов избирателей

На выборы президента России пришли почти 60 процентов избирателей

3 часа назад
Геннадий Зюганов: мы соперничали с огромной государственной машиной

Геннадий Зюганов: мы соперничали с огромной государственной машиной

11 минут назад
Ксения Собчак: моя кампания была не про результат

Ксения Собчак: моя кампания была не про результат

12 минут назад
Сергей Бабурин: все цифры не имеют отношения к реальному голосованию

Сергей Бабурин: все цифры не имеют отношения к реальному голосованию

15 минут назад
Борис Титов: мы достигли цели, которую ставили на этой избирательной компании

Борис Титов: мы достигли цели, которую ставили на этой избирательной компании

17 минут назад
Нужна помощь: Насте Холоден требуется переносной аппарат для диализа

Нужна помощь: Насте Холоден требуется переносной аппарат для диализа

16.03.2018 15:01
Актер Федор Добронравов попал в больницу

Актер Федор Добронравов попал в больницу

21 минута назад
Провокация с химоружием не удалась: у жителей Гуты нет ни ожогов, ни язв

Провокация с химоружием не удалась: у жителей Гуты нет ни ожогов, ни язв

22 минуты назад
Трамп устроил кадровую чехарду

Трамп устроил кадровую чехарду

22 минуты назад
Действия Британии напоминают сталинские процессы над троцкистами

Действия Британии напоминают сталинские процессы над троцкистами

1 час назад
Спасите ребенка: улыбка Аделии может угаснуть вместе с ее жизнью

Спасите ребенка: улыбка Аделии может угаснуть вместе с ее жизнью

13.03.2018 10:14
Пресс-секретарь штаба Путина: прекрасные цифры, а за явку спасибо Британии

Пресс-секретарь штаба Путина: прекрасные цифры, а за явку спасибо Британии

28 минут назад
Бабурин и Собчак спасли свои партии от ликвидации

Бабурин и Собчак спасли свои партии от ликвидации

2 часа назад
Российские конькобежки победили в зачете Кубка мира в командном спринте

Российские конькобежки победили в зачете Кубка мира в командном спринте

2 часа назад
Малайзия выдала России кредитного мошенника, засветившегося в 60 эпизодах

Малайзия выдала России кредитного мошенника, засветившегося в 60 эпизодах

2 часа назад
Ким пока не ответил на предложение встретиться с Трампом

Ким пока не ответил на предложение встретиться с Трампом

3 часа назад
"Розовый слон": акробат сорвался с высоты в уфимском цирке

"Розовый слон": акробат сорвался с высоты в уфимском цирке

3 часа назад
МВД: на этих выборах возбуждено меньше дел, чем в 2012-м

МВД: на этих выборах возбуждено меньше дел, чем в 2012-м

3 часа назад
Саакашвили пообещал украинцам вернуть Крым

Саакашвили пообещал украинцам вернуть Крым

3 часа назад
Асад встретился с военными на огневом рубеже в Восточной Гуте

Асад встретился с военными на огневом рубеже в Восточной Гуте

4 часа назад
Российские биатлонисты стали третьими в эстафете на Кубке мира

Российские биатлонисты стали третьими в эстафете на Кубке мира

4 часа назад
Новая версия: Скрипали могли надышаться ядом в машине

Новая версия: Скрипали могли надышаться ядом в машине

4 часа назад
Мужчина сделал предложение своей девушке на избирательном участке

Мужчина сделал предложение своей девушке на избирательном участке

4 часа назад
В Крыму нежелающих признавать выборы сравнили с Бабой-ягой

В Крыму нежелающих признавать выборы сравнили с Бабой-ягой

4 часа назад
Паралимпийские игры в Пхенчхане объявлены закрытыми

Паралимпийские игры в Пхенчхане объявлены закрытыми

6 часов назад
Машина въехала в британский клуб: ранены 13 человек

Машина въехала в британский клуб: ранены 13 человек

7 часов назад
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V

Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V

17.03.2018 09:03
Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов

Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов

17.03.2018 00:01
Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети

Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети

16.03.2018 11:45
7 ключевых отличий фильма "Tomb Raider: Лара Крофт" от игры

7 ключевых отличий фильма "Tomb Raider: Лара Крофт" от игры

5 часов назад
Провалившийся асфальт в Таганроге вызвал волну смешных фотоколлажей

Провалившийся асфальт в Таганроге вызвал волну смешных фотоколлажей

10 часов назад
Пиво и чипсы как способ дожить до 100 лет: что об этом думают ученые

Пиво и чипсы как способ дожить до 100 лет: что об этом думают ученые

11 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 17 марта 2018 года

Еженедельная программа Вести.net от 17 марта 2018 года

11 часов назад
"Шедевры на все времена": корейский виртуоз исполнит музыку великих австрийцев

"Шедевры на все времена": корейский виртуоз исполнит музыку великих австрийцев

16.03.2018 17:58
Casio снова производит легендарный музыкальный калькулятор

Casio снова производит легендарный музыкальный калькулятор

16.03.2018 10:09
IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича: в Москву едут лучшие музыканты мира

14.03.2018 16:38