Мужчина сделал предложение своей девушке на избирательном участке

27-летний житель Марий Эл Рамис Даянов сделал предложение руки и сердца своей избраннице Марьяне Зиадиевой прямо на избирательном участке. Молодой человек подождал, пока девушка проголосует в зале, опустился на колено и протянул ей кольцо, пишет РИА Новости.

Как рассказала глава поселка Параньга Гузалия Тухватуллина, очевидцы встретили необычный выбор времени и места предложение "шквалом аплодисментов". Приняв кольцо, Марьяна получила и огромный букет роз.

Рамис и Марьяна встречались несколько лет, а сегодня решили создать семью официально.