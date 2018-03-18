Ким пока не ответил на предложение встретиться с Трампом

Северная Корея пока не дала ответ по поводу встречи своего лидера Ким Чен Ына с американским главой Дональдом Трампом. Однако глава МИД Республики Корея Кан Ген Хва сообщает, что канал общения налажен, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Трамп и Ким Чен Ын должны встретиться до мая этого года. В апреле Ким Чен Ын собирался встретиться с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне.