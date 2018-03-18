Собчак обвинила Навального во лжи о гонораре за выдвижение

Блогер Алексей Навальный и кандидат в президенты России Ксения Собчак обменялись обвинениями в эфире канала Навальный Live на YouTube. По словам Навального, Собчак ранее говорила ему, что ей предложили "огромные деньги" за выдвижение на президентских выборах, и что она "не знает, что делать".

"Это неправда, ты сейчас врешь", — ответила Собчак Навальному.

При этом в ответ на предложения Собчак сотрудничать после выборов Навальный заявил, что считает все ее дела "отвратительными и лицемерными", передает РИА Новости.

Ранее Собчак рассказала в Facebook, что ее штаб вынужден отозвать статус доверенных лиц у журналистов Александра Расторгуева и Марии Павловой, которые в обход договоренностям выписали бланки наблюдателям. По заявлению кандидата в президенты, Расторгуев украл видеоконтент штаба и использовал его в кино без ссылок на источник, а также поставил под угрозу программу наблюдателей.

Выборы президента РФ проходят 18 марта. За высший государственный пост в стране борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").