ЦИК: в Москве Путин набирает 72,6, в Петербурге - 79,5 процента голосов

Действующий президент России Владимир Путин по результатам президентских выборов в Москве набирает 72,6 процента, в Петербурге — 79,5 процента голосов. Такие данные привели в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. В целом по стране действующий глава государства набирает 74,3 процента голосов — таковы данные ЦИК РФ по итогам обработки 40,6 процента бюллетеней.

Второе место у кандидата от КПРФ Павла Грудинина – 13,9 процента, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский – 6,4 процента голосов. На четвертом месте Ксения Собчак с 1,4 процента, пятерку лидеров замыкает Григорий Явлинский с 0,8 процента. На шестом месте Сергей Бабурин – 0,63%, на седьмом Максим Сурайкин – 0,62%, на восьмом – Борис Титов – 0,61%.

Явка избирателей в Москве к 18:00 составляла 52,67 процента, рассказал ранее журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.