Владимир Путин: изменения в правительстве произойдут после инаугурации

Действующий президент России Владимир Путин заявил, что до инаугурации не намерен производить изменения в составе российского правительства. Он напомнил, что все изменения в составе кабинета должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок.

"Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как надо сделать", — цитирует высказывание российского лидера "Интерфакс". Отвечая на вопрос о том, может ли новым председателем правительства вновь стать действующий премьер-министр Дмитрий Медведев, Владимир Путин сообщил, что заявил: "Я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов".