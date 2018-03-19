Владимир Путин принимает поздравления

Кандидату на пост президента России, действующему главе государства Владимиру Путину поступают поздравления с победой на выборах. Российского лидера уже поздравили президенты Казахстана, Боливии, Сербии, Венесуэлы, председатель Госсовета и Совета министров Кубы.

Так, в ночь на понедельник состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным, в ходе которого президент Казахстана поздравил российского коллегу с победой на очередных выборах президента Российской Федерации.

По информации агентства Синьхуа, председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Владимиру Путину в связи с переизбранием на должность президента России, передает РИА Новости. В ней он отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений и выразил готовность прилагать усилия для их дальнейшего развития. Также китайский лидер выразил уверенность в том, что Россия сможет добиться новых успехов в государственном развитии. "В последние годы российский народ показывает единство и сплоченность, решительно идет вперед по пути развития и возрождения сильной страны, в социально -экономическом развитии страны достигнуты значительные результаты. Россия играет важную конструктивную роль в международных вопросах", — отметил председатель

Переизбрание Владимира Путина на новый президентский срок поприветствовал президент Боливии Эво Моралес. В своем Twitter он написал: "Приветствуем убедительную победу президента России Владимира Путина, переизбранного более чем 70 процентами голосов, отданных его народом"

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро также поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации, направив ему теплое послание, передает ТАСС.

Ранее российского лидера поздравили с победой президент Сербии Александр Вучич и президент Венесуэлы Николас Мадуро.

К настоящему моменту действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая после обработки 95 процентов итоговых протоколов участковых избирательных комиссий 76,56 процента голосов. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,92 процента), на третьем — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,77 процентами голосов.