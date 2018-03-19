Подавляющее большинство крымчан поддержали Путина

В Крыму завершается подсчет бюллетеней на выборах президента России. По данным Центризбиркома, кандидат на высший государственный пост Владимир Путин набирает там свыше 90 процентов голосов.

По поступающим данным, в Республике Крым обработано 93,28 процента протоколов избиркомов, Владимир Путин набирает там 917,7 тысячи голосов избирателей — 92,16 процента. В городе федерального значения Севастополь обработано 98,9 процента протоколов, за Владимира Путина там проголосовали 215,66 тысячи человек — 90,19 процента, передает "Интерфакс".