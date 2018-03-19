Владимир Крамник и Дин Лижэнь сыграли вничью на шахматном турнире претендентов

Российский гроссмейстер Владимир Крамник и китаец Дин Лижэнь не смогли выявить победителя в седьмом раунде на турнире претендентов Международной шахматной федерации (FIDE), который в эти дни проходит в Берлине. Россиянин играл белыми фигурами. Партия завершилась на 74-м ходу.

После семи раундов лидирует американец Фабиано Каруана, набравший 5 очков. За ним следуют азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (4,5 балла), китаец Дин Лижэнь, россияне Александр Грищук и Владимир Крамник (у всех троих по 3,5 балла), Сергей Карякин из России (3 балла), армянин Левон Аронян и американец Уэсли Со (по 2,5 балла).

Напомним, что турнир претендентов продлится до 27 марта. Его победитель осенью 2018 года встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.