В три утра по Москве закрылся избирательный участок в российском посольстве в Вашингтоне

Посол нашей страны в США Анатолий Антонов заявил, что свой голос за одного из кандидатов в президенты отдали почти две с половиной тысячи человек. В Штатах состоялось и выездное голосование – в Иллинойсе и Флориде. Всего избирательные участки для наших соотечественников были организованы в четырех российских загранучреждениях: в посольстве в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне. В нескольких штатах проводилось досрочное голосование, сообщает телеканал "Россия 24".