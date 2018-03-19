Дудь напомнил Грудинину об обещании сбрить усы

Видеоблогер Юрий Дудь напомнил кандидату от КПРФ Павлу Грудинину о его обещании сбрить усы в случае, если он не наберет на выборах президента России больше 15% голосов, передает ТАСС.

Блогер предложил Грудинину заключить пари: если он соберет на выборах более 15% голосов, блогер побреется налысо, а если меньше — кандидату от КПРФ придется сбрить усы. "Договорились", — ответил на это предложение Грудинин, признавшись, что никто никогда не видел его без усов. Интервью было опубликовано на YouTube 6 февраля 2018 года, на данный момент видео набрало более 5,8 миллионов просмотров.

Дудь опубликовал в своем Instagram фотографию советской бритвы "Юбилейная" с комплектом бритвенных лезвий "Балтика", напомнив Грудинину об обещании.

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 18 Мар 2018 в 10:25 PDT

По предварительным данным ЦИК, Павел Грудинин занимает второе место с 11,8% голосов. Действующий президент России Владимир Путин набрал 76,66% голосов. За пост президента Российской Федерации боролись восемь кандидатов.