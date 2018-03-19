Канцлер и президент ФРГ поздравили Путина с победой на выборах

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства и выразила надежду на конструктивное сотрудничество в будущем.

Как передает ТАСС, в своей телеграмме канцлер отметила, что в данное время Германии и России "как никогда важно продолжать диалог и поддерживать отношения между нашими государствами и народами".

Меркель подчеркнула, что правительствам ФРГ и РФ необходим конструктив – как в двусторонних отношениях, так и при решении международных проблем.

Выразил свои поздравления Владимиру Путину и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. В своем послании глава Германии высказал надежду на то, что Москве и Берлину удастся противостоять политическому отчуждению, как в Европе, "так и в отношениях между жителями России и Германии".

По мнению Штайнмайера, для этого необходимо продолжить сотрудничество двух стран, поскольку диалог этот после окончания холодной войны всегда воспринимался в Германии как важная опора для укрепления мира на европейском континенте.