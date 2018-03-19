Кубок Гагарина. "Йокерит" выиграл у ЦСКА и сократил отставание в серии

В Хельсинки состоялся третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина между "Йокеритом" и московским ЦСКА. Финский клуб выиграл в дополнительное время 2:1 и сократил отставание в серии до 1:2.

"Йокерит" вышел вперед в середине первого периода после того, как Олли Палола реализовал численное преимущество. Эта шайба осталась единственной во втором периоде. А в начале третьего цели достиг бросок армейца Михаила Пашнина, и счет стал равным 1:1. Этот результат продержался до конца основного времени. Соперникам пришлось продолжить выяснение отношений в дополнительном периоде.

Развязка наступила на 78 минуте. "Йокерит" снова играл в большинстве. Мэтью Гилмор отправил шайбу ворота Ильи Сорокина и принес финскому клубу победу 2:1. "Йокерит" сократил отставание в серии. ЦСКА ведет 2:1. Четвертый матч пройдет во вторник в Хельсинки.