МИД Кубы: США вновь вернулись к провальной стратегии ужесточения блокады

МИД Кубы: США вновь вернулись к провальной стратегии ужесточения блокадыЧитайте нас в Telegram
Американо-кубинские отношения ухудшились после того, как в январе 2017 года президентом США стал Дональд Трамп. Об этом говорится в докладе об итогах работы МИД Кубы за минувший год.
Как указывается в документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Кубы, 3 февраля прошлого года, менее чем через месяц после прихода в Белый дом, Дональд Трамп распорядился полностью пересмотреть политику США в отношении Кубы и уже в июне объявил об отмене некоторых решений Барака Обамы.
"США вновь вернулись к провальной стратегии ужесточения блокады и подрывной деятельности", — отмечается в документе.
В последние месяцы отношения между Гаваной и Вашингтоном еще больше обострились из-за неких "акустических атак", в результате которых, по утверждению США, на Кубе пострадали более 20 американских дипломатов. Кубинский МИД назвал эти меры американского правительства поспешными и безосновательными, так как "ни комитет кубинских экспертов, ни ФБР не нашли никаких доказательств".
США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго, борьба с которым до сих пор является одним из приоритетов внешней политики Кубы, сообщает ТАСС.
Генеральная ассамблея ООН регулярно (с 1992 года) большинством голосов принимает резолюцию, призывающую США отменить санкции. Несколько месяцев назад, 1 ноября 2017 года, это было сделано в 26-й раз. Документ поддержало 191 государство, против высказались только две страны — США и Израиль.
В докладе кубинского МИД от 2007 года говорилось, что блокада со стороны США достигла «шизофренического уровня». По оценке кубинского Национального института экономических исследований, за 1962—2017 годы ущерб экономике страны составил более 130 млрд долларов.
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