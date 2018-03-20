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20 марта 201804:54

НХЛ. "Коламбус" продлил победную серию

sportnation.com

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Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчами в Баффало и Бостооне. "Баффало Сэйбрз" дома проиграл "Нэшвилл Предаторз" 0:4, а "Бостон Брюинз" и "Коламбус Блю Джекетс" не смогли определить победителя за 60 минут. В овертайме "Коламбус" смог добиться победы 5:4.

"Коламбус" прибыл в Бостон, выиграв перед этим семь матчей, и наверняка хотел продлить эту серию. Ожидаемого противостояния двух российских вратарей не получилось – и Антон Худобин ("Бостон"), и Сергей Бобровский ("Коламбус") остались на скамейке запасных. Первый период принес успех гостям. Но во второй 20-минутке в воротах "синих жакетов" побывали три шайбы. "Коламбус" тоже ответил. Сначала гости восстановили равновесие, а затем Артемий Панарин вывел "Блю Джекетс" вперед. Артемий забросил 22-ю шайбу, а всего на его счету стало 65 очков – 22+43. Такой поворот событий не устроил "Брюинз", которые отыгрались через 20 секунд после гола Панарина. Основное время завершилось вничью 4:4. В дополнительном периоде "Коламбус" забросио пятую шайбу и одержал воьму победу подрядю

Лидер Восточной конференции "Нэшвилл" без особых проблем разобрался со слабейгей командой Востока "Баффало". Одна из четырех шайб, а именно четвертая, была заброшена после передачи Алексея Емелина.

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