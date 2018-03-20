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20 марта 201818:10

Трамп нарушил обещание не звонить и не поздравлять Путина
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Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщили в Кремле, американский президент все-таки поздравил российского коллегу с победой на выборах. А затем, сообщает ТАСС, Путин и Трамп обсудили Сирию, Украину и положение на Корейском полуострове. Также они отметили необходимость достижения скорейших сдвигов в урегулировании ситуации в этих регионах. Кроме того, президенты двух стран обменялись мнениями по вопросам экономического сотрудничества.

"Проявлена заинтересованность в его активизации", — сообщили в Кремле, добавив, что "отдельно затрагивалась сфера энергетики".

Ранее помощник Трампа Хоган Гидли сообщил журналистам, что его шеф не собирается звонить Путину и поздравлять его с победой на президентских выборах в России.

По их итогам действующий глава РФ одержал убедительную победу над остальными семью соперниками – за него проголосовали 76,68% россиян, пришедших 18 марта на избирательные участки.

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