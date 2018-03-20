Россиянка задержана в Греции из-за убийства журналистки на Мальте

Посольство России в Афинах проверяет информацию о задержании в Греции гражданки РФ.

Об этом ТАСС рассказали пресс-службе дипломатического представительстве в этой стране.

Речь идет о россиянке Марии Ефимовой, которая по запросу Мальты была задержана 19 марта греческой полицией. Ее обвиняют в том, что она якобы передала документы, изобличающие в коррупции мальтийского премьера, журналистке Дафне Каруане Галиции, погибшей 16 октября 2017 года в результате взрыва автомобиля.

Гибель Галиции правоохранительные органы Мальны рассматривают как убийство и полагают, что ее смерть может быть связана с расследованиями журналистки о контрабанде топлива из Ливии в Европу.

Обвинения в гибели Галиции предъявлены трем гражданам Мальты, которые были задержаны полицией — Винсу Мускату, а также братьям Альфреду и Джорджу Дежорджо. Все они не признали своей вины.

По версии следствия, сигнал о том, что журналистка садится в машину, подал Альфред Дежорджо, после чего этого его брат Джордж взорвал бомбу, отправив сообщение с борта, находившегося в море катера.