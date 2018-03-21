В Испании двое детей погибли при пожаре, их отец покончил жизнь самоубийством

Вечером 20 марта двое детей скончались в результате пожара в доме в городе Хетафе (автономное сообщество Мадрид, Испания). О происшествии сообщило местное издание El País.

Как уточняется, погибшие – брат и сестра 10 и 8 лет. Вскоре после трагедии отец детей покончил жизнь самоубийством, бросившись под поезд. Мать детей госпитализировали с нервным срывом, передает ТАСС.

Полиция не исключает, что причиной пожар был преднамеренный поджог.