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21 марта 201813:05

"Ливерпуль" назначил за Салаха рекордную сумму отступных

EPA

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Ведущий полузащитник футбольной сборной Египта Мохаммед Салах в самом ближайшем времени может стать самым дорогим игроком мира. Его клуб "Ливерпуль" установил сумму отступных, за которую готов отпустить 25-летнего вингера и это — 225 млн евро.

Таким образом, если трансфер египтянина будет осуществлен в ближайшее время, то Салах побьет финансовый рекорд бразильца Неймара – 222 млн евро за переход из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен". Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на испанскую Marca, на Салаха претендуют как раз "ПСЖ", "Барселона", мадридский "Реал".

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