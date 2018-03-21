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21 марта 201815:13

"Два раза ногой по ребрам": задержан избивший сожительницу актер криминальных сериалов

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До восьми лет лишения свободы грозит задержанному накануне на северо-востоке Москвы актеру Анатолию Наряднову, жестоко избившему гражданскую супругу, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Герой криминальных сериалов признался, что до рукоприкладства его довел алкоголь.

"Мы посидели, немножко выпили, и у нас начался скандал. Ну, я сильно напился просто. Я ее оттолкнул в прихожей, потом ладонью ударил по голове, она ударилась об стену и голову пробила себе. Потом два раза ногой по ребрам. Ушел в комнату и не выходил больше", — рассказал 34-летний выпускник актерского факультета Саратовской государственной консерватории.

 

Конфликт произошел около шести часов вечера в минувшую субботу, 17 марта в квартире в Путевом проезде, а задержали Наряднова только во вторник — с места происшествия он скрылся. Его спутницу жизни госпитализировали с травмой грудной клетки, сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломами трех ребер и многочисленными ушибами.

"Она на полу лежала. Потом она хотела выйти, я ее обратно затащил, из тамбура в дом, чтобы она … не ушла из дома раздетой на улицу", — вспомнил актер на допросе.

Наряднова, игравшего полицейских в таких сериалах, как "Зорге", "Последний мент", "По ту сторону смерти" и "Улица", отпустили под подписку о невыезде. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью он может получить до восьми лет колонии.

На своей странице в "Одноклассниках" артист написал в среду днем, что его никто не задерживал. "Это полная чушь!!!!!!! Я представления не имею, кто мог это все написать про меня!!!!!" — заявил он.

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