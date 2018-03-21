У больницы Волоколамска из-за свалки "Ядрово" произошла потасовка

Днем 21 марта у Центральной районной больницы Волоколамска, куда местные жители обращались в связи с ухудшением самочувствия, произошла потасовка. Люди винят в этом свалку "Ядрово".

Как передает РИА Новости, собравшиеся у медучреждения люди начали теснить главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова. В толпе были слышны свист и выкрики.

Ранее сообщалось, что сегодня в районную больницу с жалобами на тошноту, головокружение и рвоту обратились 57 школьников. Один ребенок был госпитализирован в связи с сопутствующим заболеванием, еще четверых оставили в больнице для дополнительного обследования по просьбе родителей.

Прибывший в ЦРБ Волоколамска губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зашел в больницу, куда никого не пускают.

Местные жители считают, что ухудшение самочувствия детей связано с работой полигона твердых бытовых отходов "Ядрово", однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.

Глава муниципалитета Евгений Гаврилов отметил, что неприятный запах возник из-за разлома на мусорном полигоне в ночь на 21 марта, передает "Интерфакс".

"Данный очаг выхода свалочного газа стали оперативно засыпать грунтом. К утру очаг был ликвидирован", — сказали в пресс-службе администрации Волоколамского района.

Отвечая на вопросы журналистов, Воробьев сообщил, что детей Волоколамска из-за ситуации с полигоном "Ядрово" планируется отправить из города в места отдыха.

По его словам, сейчас из МОНИКИ прислали специальную бригаду. Врачи осмотрят детей, сделают заключение, дадут рекомендации, которым и будут следовать власти Подмосковья.