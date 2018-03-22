Андрей Воробьев: нагрузка на полигон "Ядрово" будет снижена

После многочисленных жалоб местных жителей губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение о снижении в два раза нагрузки на полигон бытовых отходов "Ядрово", расположенный в Волоколамском районе.

"В два раза уменьшим поток машин, которые туда направляются. Такое было требование жителей и инициативной группы", — цитирует высказывание губернатора ТАСС.

Ранее в соответствии с планами властей, до начала 2019 года объем мусора, вывозимого на полигон "Ядрово", должен был увеличиться с 420тысяч тонн до 600 тысяч тонн в год. В связи с протестами местных жителей было принято решение закрыть старую часть полигона 24 марта 2018 года и сразу же приступить к ее рекультивации при единовременном открытии новой части свалки мощностью приема до 600 тыс. тонн в год.

Накануне губернатор Московской области посетил Волоколамск после того, как 57 детей обратились к врачам за помощью, пятеро были госпитализированы. Плохое самочувствие учащихся связывалось с выбросами свалочного газа с полигона бытовых отходов "Ядрово", хотя врачи это не подтвердили. Роспотребнадзор также не обнаружил превышений нормативов по содержанию загрязняющих веществ воздухе в Волоколамске с 9 марта. Генпрокуратура РФ поручила провести проверку по фактам отравлений граждан в подмосковном Волоколамске.