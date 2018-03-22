Усэйн Болт и игроки дортмундской "Боруссии" проведут совместную тренировку

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт, завершивший легкоатлетическую карьеру минувшим летом, не оставляет попыток реализоваться в качестве футболиста. 23 марта восьмикратный олимпийский чемпион примет участие в тренировке дортмундской "Боруссии", которая будет открыта для болельщиков.

Ранее Болт заявлял, что собирается в марте пройти просмотр в немецком клубе. Пока же он ограничился совместной тренировкой, которая начнется в 12:30 по московскому времени на базе "Боруссии", сообщает РИА Новости.

Известно, что зрителей начнут пускать на занятие за 45 минут до его начала. Пресс-служба дортмундского клуба предупредила, что ограниченная вместимость стадиона не позволит принять всех желающих.