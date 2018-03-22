Поклонская попросила Генпрокуратуру оценить действия губернатора Подмосковья

Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с запросом реализовать весь комплекс полномочий прокурорского надзора и организовать с привлечением специалистов из федеральных органов проверку законности функционирования полигона "Ядрово".

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"В частности дать оценку полноте принятых мер должностными лицами органов исполнительной власти Московской области: губернатора Воробьёва А.Ю. и его курирующих заместителей, министра здравоохранения области Маркова Д.С., министра экологии и природопользования области Когана А.Б., главного государственного санитарного врача по области Соловьёва М.Ю., главы Волоколамского района Гаврилова Е.В., а также принятых мер со стороны прокуратуры Московской области", — написала Поклонская.

По ее мнению, Генпрокуратура РФ незамедлительно отреагирует на нарушение 42-й статьи Конституции России, "повлекшего массовое причинение вреда здоровью жителям Волоколамского района, в том числе несовершеннолетним детям".

Как сообщила ТАСС детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, Московской области оформил первые 30 бесплатных путевок в лагеря и дома отдыха для жителей Волоколамска, чтобы компенсировать им негативное влияние расположенной по соседству с городом свалки "Ядрово", где в ночь на 21 марта произошел выбор свалочного газа.

В итоге, 76 школьников из Волоколамского района обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Шестеро из них были госпитализированы. В данное время троих уже выписали из медицинского учреждения.

В настоящее время под Волоколамском уже готовятся к началу работ по дегазации свалки. Этим займутся голландские специалисты, которые успешно обезвредили сотни полигонов по всему миру. Максимально сокращен объем вывозимых отходов.

Весь день 22 марта в Волоколамске работает оперативный штаб. В него вошли представители местной власти, правительства области и сотрудники МЧС. Экстренные меры уже приняты — на полигон "Ядрово" привезли аэрозольные пушки.