На год раньше: Арктику досрочно очистят от мусора

Тема:
Экология 1 час назад
На год раньше: Арктику досрочно очистят от мусораЧитайте нас в Telegram
Очистить Арктику от скопившегося там мусора министерство обороны РФ намерено завершить на год раньше установленного срока. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков.
"70 лет до нас бочки с топливом возили туда, а мы теперь эту "тару" вывозим. Кому-то ведь нужно выполнять программу по экологической очистке Арктики до 2020 года", — заявил Дмитрий Булгаков в интервью "Российской газете".
Он выразил надежду на то, что работа будет закончена на год раньше срока.
"Уже 16 тысяч тонн мусора вывезли. Причем всего за два года, точнее, за два сезона, в которые в Арктической зоне можно вести такие работы", — добавил генерал армии.
В последние годы Арктика приобретает статус одной из ключевых экономических зон. Россия активно восстанавливает существовавшую ранее здесь гражданскую и военную инфраструктуру и строит в регионе новые военные, транспортные и материально-технические объекты. Однако экология региона в плачевном состоянии. Мусор в Арктике скапливался десятилетиями, при этом многие технологические отходы представляют серьёзную опасность.
Проблема оценки и ликвидации накопленного экологического ущерба нашла отражение в «Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», утверждённой президентом страны в феврале 2013 года.
Пилотным регионом программы очистки Арктики стала Земля Франца-Иосифа.
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