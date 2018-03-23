В Австралии на берег выбросились более 150 дельфинов

Свыше 150 дельфинов-гринд выбросились на берег в заливе Хэмелин рядом с городом Огаста в Австралии. Примерно половина животных погибла.

У побережья собираются местные жители; они ждут высокой воды, чтобы попытаться помочь выжившим гриндам выбраться на глубину. Экипажи находящихся в районе бедствия рыболовецких судов сообщили, что заметили неподалеку от залива скопления акул, сообщает ТАСС.

Длина гринд составляет от 4 до 8 метров, а средний вес — около 800 кг. Гринды предпочитают открытое море и лишь изредка встречаются у побережья. Живут, как правило, в группах из 20—30 особей. Питаются головоногими и иногда рыбой.