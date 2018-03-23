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23 марта 201811:25

Сергей Сироткин: реальная гонка сильно отличается от тестов

EPA

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Российский гонщик формулической команды Williams Сергей Сироткин после своего дебюта в двух тренировочных заездах первого этапа чемпионата мира по автогонкам Гран-при Австралии отметил, что ему приятно и волнительно быть среди лучших пилотов мира в "Королевских гонках".

"Приятно наконец приехать на трассу и видеть результат всей той подготовительной работы, которую мы проделали, — цитирует россиянина Спортс.Ru со ссылкой на CBS. – Так что все хорошо, работаем. Картина сильно отличается от того, что мы видели на тестах, поэтому с нетерпением ждем гонку и посмотрим, куда нас это приведет".

"Конечно, эта трасса отличается от симулятора, но отличается в общем ощущении: одно дело симулятор, и другое – реальная машина. Но в плане картинки. В целом же все очень похоже на то, что мы пробовали на симуляторе, и в этом плане это помогло, безусловно. Но, понятное дело, что такие вещи как кочки и ветер или трудные профили поворотов – этого на симуляторе не понять", — отметил гонщик.

"Цели? Пока, опять же, немного рано говорить, но я думаю что у нас есть шансы на очки, средняя группа очень плотная и все очень стремительно меняется, как вверх, так и вниз. Поэтому это то, на что мы будем рассчитывать, и будем надеяться, что мы этого достигнем", – сказал Сироткин.

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