Китай заявил, что США "наносят ущерб всему миру"Читайте нас в Telegram
Власти США своими действиями наносят ущерб не только Китаю и собственным интересам, но и всему миру. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Китай не станет безучастно наблюдать со стороны за тем, как кто-то наносит вред нашим интересам. Мы в полной мере подготовились к тому, чтобы защитить свои законные права и интересы", — заявила дипломат.
По ее словам, "США игнорируют правила ВТО, игнорируют усиление Китаем защиты прав интеллектуальной собственности, игнорируют мнение довольно обширного делового сообщества, не считаются с мнением других". Как сообщает РИА Новости, она назвала это образцом односторонних действий и торгового протекционизма. Также дипломат заявила, что США недооценивают возможности Китая по защите своих законных интересов.
"Китай многократно заявлял, что не хочет участвовать в торговых войнах, но также и не боится этих войн, у нас достаточно уверенности и возможностей для ответа на любые вызовы", — подчеркнул она.
Хуа Чуньин выразила надежду на то, что американские власти примут обдуманное решение, "которое не втянет в опасную ситуацию торгово-экономические отношения двух стран".
Между тем, по данным ТАСС, торги на Шанхайской фондовой бирже завершились в пятницу резким падением основного индекса "Шанхай композит". Он снизился более чем на 3 процента по итогам дня до 3152,76 пункта. Отрицательная динамика зафиксирована также в Шэньчжэне. Ее основной индекс, являющийся индикатором деловой активности на бирже, снизился на 4,02%, до отметки 10439,99 пункта.
Снизилась также стоимость меди. Стоимость майских фьючерсов на медь на бирже Comex опускалась на 0,56% — до 3,007 доллара за фунт. Это является минимальным уровнем с 13 декабря. По итогам торгов четверга стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца упала на 1,4%, до 6695 доллара за тонну, алюминия — на 0,29%, до 2075 долларов, цинка — на 1,42%, до 3303 долларов за тонну.
Ранее президент Дональд Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий в 25 и 15 процентов соответственно. Кроме того, Пекин был обвинен в манипулировании рынком и присвоении интеллектуальной собственности американских компаний. Трамп также заявил, что введение торговых ограничений обойдется Пекину в 60 миллиардов долларов.
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