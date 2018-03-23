Испания выдала ордер на арест Пучдемона

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест бывшего главы каталонского Женералитета (правительства) Карлеса Пучдемона и ряда политиков.

Об этом, как передает РИА Новости, сообщает испанская газета El Pais.

По данным издания, речь идет о бывших советниках Пучдемона — Тони Комина, Меричеле Серрет, Луисе Пуча, живущих в Бельгии, Кларе Понсати, находящуюся в Великобритании, а также генеральном секретаре "Левых республиканцев Каталонии" Марте Ровира, которая перебралась из Испании в Швейцарии.

При этом Льярена не стал выдавать ордер на арест представителя крайне левой партии "Кандидатура народного единства" Аны Габриэль, которая находится в Швейцарии.

1 октября 2017 года правительство Пучдемона провело референдум о независимости Каталонии, который власти Испании объявили незаконным. После этого премьер-министр королевства Мариано Рахой заявил о приостановке автономии Каталонии и о перевыборе женералитета.

27 октября 2017 года местный парламент по итогам голосования провозгласил независимость Каталонии. В этот же день официальный представитель генеральной прокуратуры Испании объявил, что на следующей неделе будет начата процедура привлечения Пучдемона к уголовной ответственности по обвинению в мятеже, предусматривающем в качестве наказания до 30 лет тюремного заключения.

30 октября 2017 года генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса предъявил обвинение в мятеже и коррупции Пучдемону и 13 высшим должностным лицам Каталонии, потребовав их немедленного ареста.

23 марта парламент Каталонии не смог утвердить нового главу регионального правительства. На пост претендовал Жорди Туруль, депутат от партии "Вместе за Каталонию".