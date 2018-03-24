Песков рассказал правду о вербовке Савченко

Сообщения о вербовке Надежды Савченко российскими властями во время ее заключения в России — полная чушь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии", — сказал он в интервью телеканалу "МИР 24", добавив, что Савченко — "глубоко внутреннее дело Украины".

В четверг, 22 марта, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко была задержана по подозрению в подготовке теракта в здании украинского парламента, а также в правительственном квартале. На следующий день Шевченковский районный суд Киева избрал для Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца — до 20 мая, передает РИА Новости.

Песков предлагает посмотреть, примут ли лидеры стран ЕС "сегодня до конца дня какое-то заявление к властям в Киеве с требованием дать свободу Савченко". По версии украинской Генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники, задумав совершить теракты, составили поэтапный план действий. Планировалось, в том числе, применение гранатометов и минометов.

Ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако все это, по ее словам, было "сюрреализмом и политической провокацией", а основной ее целью было "показать властям, что они тоже смертны".

В России Савченко в марте 2016 года приговорили к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как установил суд, 17 июня 2014 года именно она корректировала работу артиллерии по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которой погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину.

В случае голодовки Надежда Савченко будет находиться под усиленным наблюдением врачей, заявил глава Минюста Украины Павел Петренко. По его словам, существует "четкий регламент обращения с теми задержанными, кто не употребляет пищу".

Арестованные находятся под наблюдением медиков, а в случае объявления голодовки врачи предпринимают меры для "поддержания их жизнеспособности", рассказал Петренко в эфире украинского "5 канала". Так он ответил на вопрос, могут ли Савченко кормить принудительно, передает ТАСС.