Сбритые усы Грудинина оказались выдачей желаемого за действительное

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Президентские выборы 7 минут назад
Сбритые усы Грудинина оказались выдачей желаемого за действительноеЧитайте нас в Telegram
Кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин не сбривал усы — появившееся в "Инстаграме" фото не соответствует действительности, рассказал глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко. Аккаунт, в котором появилась фотография Грудинина без усов, не имеет отношения к его официальному "Инстаграму", пояснил глава штаба.
Перед выборами президента России кандидат Грудинин поспорил с видеоблогером Юрием Дудем, что сбреет усы, если 18 марта не наберет 15 процентов голосов. В противном случае Дудю предстояло побриться наголо.
По итогам выборов директор совхоза имени Ленина набрал лишь 11,77 процента голосов, и утром 19 марта Дудь напомнил Грудинину о споре, выложив в "Инстаграме" снимок советского бритвенного станка. Однако кандидат бриться не спешил, потребовав, чтобы Дудь для начала "сказал на камеру, что считает эти выборы честными".
После этого, пообещал Грудинин, "я сразу при нем побреюсь". Сегодня, 24 марта, на одной из освещающих деятельность Грудинина страниц в "Инстаграме" появилась фотография "кандидата от народа" без усов, подписанная: "Дал слово, значит, надо его сдерживать".
Однако, по словам Александра Ющенко, официальная страница кандидата — grudinin_kprf. Монтаж это или нет, а убрать усы на фото — "не проблема", добавил глава штаба.
"Я не знаю, кто это делает, там таких очень много фейковых страниц, — заявил Ющенко в ответ на вопрос, сбрил ли Грудинин усы. — Я знаю точно, сейчас официальная информация по поводу этой темы — пока нет".
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